Экс-глава ямальского ОМОНа стал чиновником в Новом Уренгое

В мэрию Нового Уренгоя трудоустроен бывший командир отряда ОМОН на Ямале Эдуард Пономарев. Он стал начальником управления по делам ГО и ЧС мэрии с 18 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Согласно официальной справке, Эдуард Пономарев родился в 1969 году. Закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция».Проходил службу в органах МВД и образованной недавно Росгвардии. Командовал отрядом мобильного особого назначения «Север» управления Росгвардии по ЯНАО в городе Новый Уренгой (ранее был известен как ОМОН). Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», имеет орден Мужества.

В публичной повестке г-н Пономарев появлялся после рейдов ОМОНа в Новом Уренгое в 2013 году – он, в том числе, комментировал жалобы дисапор на слишком жесткие действия бойцов. «Если человек законно находится на территории города, ему нечего бояться. Не нравится тем, кто нарушает закон», – говорил г-н Пономарев.

Новый Уренгой, служба информации

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