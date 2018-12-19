На Ямале не платили зарплату сотне оленеводов

Сотрудники предприятия ЗАО «Ныдинское» пожаловались в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты. Только после этого аграриям выплатили деньги. Об этом сообщает генпрокуратура в среду, 19 декабря 2018 года.

Коллективное обращение поступило в районную прокуратуру. «В организации имеется задолженность по зарплате за октябрь 2018 года перед 98 оленеводами – свыше четырех млн рублей. Прокуратура внесла директору компании представление. Он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Директором компании ЗАО «Ныдинское» является Андрей Кошелев. Получить его комментарии в момент подготовки материала не удалось – он был на выезде в тундре. Предприятие занимается разведением оленей и поставляет мясо на переработку.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 19.12.18

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