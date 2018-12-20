В Надыме распространяется пневмония, на карантине новые школы

В Надымском районе все больше детей заражаются пневмонией – закрыта на карантин еще две школы. «В школах номер четыре и девять на протяжении инкубационного периода (это 21 день) заболели пять и семь детей из разных классов. Постановлением главного санитарного врача по Надымскому району от 18 декабря проведено разобщение детей до окончания новогодних каникул, запрещены массовые мероприятия», – говорится в сообщении администрации.

Во время карантина дети учатся в том числе дистанционно.

7 декабря власти сообщали, что несмотря на то, что есть больные в разных школах и в Пангодах скончался мальчик от пневмонии, эпидемии на территории района нет.

По данным на 19 декабря, в городской гимназии и в первой городской школе зарегистрировано по три заболевших, в третьей школе – два случая, дети тоже из разных классов. «В этих образовательных учреждениях отменена кабинетная система, запрещены массовые мероприятия», – добавляют в мэрии.

Шестая школа с четверга, 20 декабря, работает в обычном режиме. В конце ноября 2018 года там был объявлен карантин.

В детских садах тоже были заболевшие – по пять больных в «Родничке» и в «Белоснежке». «В «Родничке» до 8 января дети разобщены по учреждению. В «Белоснежке» заболевшие – это дети из разных групп. Там запрещены массовые мероприятия», – заключили в мэрии.

За 11 месяцев 2018 года диагноз пневмония в Надымском районе получили 547 человек, из них 242 человека – это дети до 14 лет, 38 случаев – подростки 15-17 лет. Об этом сообщил начальник отдела роспотребнадзора Иван Власов, которого цитируют в пресс-службе администрации муниципалитета. Болеют учащиеся в восьми школах.

Надымский район, служба информации

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