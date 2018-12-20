Самый дорогой бензин в ЯНАО – в Ямальском районе, но бизнес в этом не виноват

Самый дорогой бензин на Ямале – в Ямальском районе. А самый дешевый – в Губкинском. Об этом свидетельствует мониторинг управления ФАС по данным на 17 декабря 2018 года. При этом антимонопольщики сообщают, что высокая цена не связана с желанием независимых АЗС заработать сверхприбыль. Все дело в высоких отпускных ценах.

«Средняя цена в целом по округу на автомобильный бензин АИ-95 составляет 46,76 руб. за литр, АИ-92 – 45,38 руб. за литр, на дизтопливо – 50,35 руб. за литр. Самая высокая цена на АИ-95 зафиксирована в Ямальском районе – 61 рубль. Самая низкая – в Губкинском – 41,22 руб. за литр. Самая высокая цена на дизтопливо опять же в Ямальском районе – 63 руб. за литр, самая низкая – в Приуральском районе (44,85 руб.)»,– рассказали в управлении ФАС Ямала.

Там добавили, что всего в Ямальском районе топливом торгуют пять компаний и предпринимателей. У троих из них антимонопольщики попросили документы для анализа. «Калькуляция себестоимости нефтепродуктов показывает, что хозяйствующие субъекты не стремятся к получению «сверхприбыли». У одного из предпринимателей торговая надбавка на бензин марки АИ-92 – всего 4,33 процента, а на ДТ – 9 процентов. При этом для реализации ГСМ предприниматель использует топливо, закупленное в прошлом году, поэтому установил цену с учетом понесенных расходов в прошлом году», – приводят один из примеров в управлении.

Другой предприниматель начал продавать топливо лишь в сентябре 2018 года. Он закупил ГСМ у поставщика «Газпромнефть – Региональные продажи», доставил до Сеяхи, установил АЗС. И установил цены исходя из прейскуранта поставщика «Газпромнефть – Региональные продажи», который поднял цену на оптовую поставку дизельного топлива (арктическое) на 20 процентов с нефтебазы, расположенной в Новом Уренгое.

Ямальский район, служба информации

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