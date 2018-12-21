Мэрия Салехарда составила список злачных мест перед Новым годом

Мэрия Салехарда хочет изменить работу баров, где происходят дебоши. Для этого владельцев заведений вызвали для беседы в администрацию города. Приглашения удостоились кафе «Пралине», ресторан-бар «Пятница» и бар «Кега».

«Беспорядок в развлекательных заведениях беспокоит всех: владельцев заведений, правоохранительные органы и салехардцев, проживающих рядом. Поэтому в преддверии новогодних праздников решили обсудить проблему сообща. По данным полиции, в кафе «Пралине» зафиксировано 74 выезда. Возбуждено четыре уголовных дела, 36 посетителей привлечены к административной ответственности. Немного уступает бар «Кега. Полиция выезжала туда 33 раза. По результатам проверки возбуждено пять уголовных дел, пять посетителей привлечены к административной ответственности. 20 выездов зафиксировано в ресторан-бар «Пятница», – сообщили в пресс-службе мэрии Салехарда.

Там добавили, что владельцев попросили «рассмотреть вопрос о сокращении времени пребывания в этих заведениях». Также городские чиновники предложили кафе установить камеры с устройствами записи звука в высоком качестве.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.12.18

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