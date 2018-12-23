«Люди ездят черт знает где»: губернатор Артюхов обещал вернуть прежнюю работу светофоров в Салехарде

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал отменить новую трехфазную схему работы светофоров в Салехарде. Сейчас светофоры работают таким образом, что сначала едет транспорт в одном направлении, потом перпендикулярно, потом все потоки машин останавливаются и дорогу переходят пешеходы в любом направлении.

Дмитрий Артюхов заявил, что глава Салехарда Иван Кононенко должен в новогодние каникулы плавно вернуть прежнюю схему движения. «У нас стало активное движение по дворам, а ведь там дети. Все стали ездить черт знает где. Я умаю, что глава города слышит и что-то изменится», – сказал г-н Артюхов.

Губернатор заявил, что его «друзья, коллеги из Минтранса» сказали, что требования будут пересмотрены для разных городов Росси. В том числе в малых городах России, возможно, не будут вводиться такие схемы движения машин. Артюхов добавил, что решение было неумное и неверное, что его раскритиковали все жители окружной столицы. Напомним, одним из аргументов к переходу на трехфазную схему было требования безопаности: так снижается число травмирований пешеходов.

Дмитрий Артюхов также сообщи, что ГАИ не против вернуться к прежней схеме работы светофоров в Салехарде. «В Салехарде нет такого травматизма на дорогах. В связи с переходом на диагональное движение мы создаем гораздо больше проблем», – сообщил глава Ямала.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.12.18

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