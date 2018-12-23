В Новом Уренгое произошел пожар, найден погибший

В Новом Уренгое произошел пожар в квартире, найден погибшим мужчина. ЧП произошло в воскресенье, 23 декабря, вечером, в многоэтажном доме на улице Юбилейная.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ямала, к ним сообщение о возгорании поступило в 20:17. «По прибытию первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение в квартире на шестом этаже. Люди из дома самостоятельно эвакуировались. В ходе тушения в квартире, где находился очаг пожара, найдено тело мужчины без признаков жизни», – говорится в сообщении ведомства.

На месте работают следователи.

От огня пострадала квартира на шестом этаже и одна квартира над ней.

фото – сообщество «ГОРОРО» Новый Уренгой «Вконтакте»

Новый Уренгой, служба информации

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