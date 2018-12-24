В детсаду Салехарда двухлетний ребенок получил ожоги глаз и тела

Двухлетний ребенок получил ожоги тела и глаз в детском саду Салехарда. Воспитатели детсада «Росинка» оставили воспитанника в комнате с кварцевым облучателем без присмотра. ЧП случилось еще в начале ноября, родители обратились с жалобой в прокуратуру, которая организовала проверку и нашла нарушения в деятельности дошкольного учреждения.

«Указанное стало возможно по той причине, что воспитатель в нарушение требований закона «Об образовании в Российской Федерации» оставила ребенка без присмотра в помещении, в котором находился включенный кварцевый облучатель, – говорят в надзорном ведомстве. – От воздействия ультрафиолетовых лучей ребенок получил телесные повреждения – ожог роговицы обоих глаз, ожог кожных покровов лица, шеи, верхних и нижних конечностей».

По факту выявленных нарушений прокуратурой Салехарда в адрес начальника департамента образования администрации города внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования три должностных лица дошкольного учреждения, в том числе заведующий, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.12.18

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