Ямальские следователи помогли бездомным котикам (ФОТО)

Ямальские следователи навестили бездомных котиков в одном из приютов Нового Уренгоя. Сотрудники городского следственного отдела СУ СКР по ЯНАО закупили корм и средства по уходу за животными и вместе с руководителем отдела Владиславом Храмовым пришли в Центр помощи «Подари жизнь».

«В последние дни декабря в Новом Уренгое установились крепкие морозы, и только неравнодушие людей спасает сейчас жизни домашних собак и кошек, оказавшихся на улице, – говорят в следственном комитете. – Центр существует благодаря волонтерам, которые безвозмездно заботятся о бездомных животных, оказывая им медицинскую помощь и пристраивая их в добрые руки. В знак благодарности старожил приюта кот Агафон и его младшие товарищи без страха пошли на руки к следователям».

Новый Уренгой, служба информации

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