На Ямале бизнесмен украл у коллеги две тонны оленьих рогов (ВИДЕО)

Бизнесмен из Лабытнанги украл у знакомой предпринимательницы 1922 килограмма пантов северных оленей, которые она хранила в контейнере-рефрижераторе. Похититель продал весь товар по поддельным документам еще до того, как его задержали.

Преступление 57-летний мужчина совершил еще в августе 2016 года. В это время на территории округа был объявлен карантин из-за вспышки сибирской язвы, а у предпринимательницы, купившей панты у частных оленеводов и в совхозе Панаевский, не имелось документов, подтверждающих безопасность продукции. Поэтому вор решил, что потерпевшая не станет обращаться в полицию, обнаружив пропажу.

«Мужчина перепрятал панты в свой холодильник. Затем подыскал специалиста, который предоставил ему поддельные документы, свидетельствующие о том, что панты ему поставили из оленеводческих хозяйств Ямальского района после того как в округе был снят карантин. По поддельным документам осужденный отправил панты на экспертизу в окружную ветеринарную службу и, получив разрешение на продажу, успешно реализовал краденное», – пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе следствия обвиняемый возместил потерпевшей 3,7 млн рублей. Хотя, по оценкам специалистов, партию товара он мог продать гораздо выгоднее – примерно за 7 млн рублей. Суд признал похитителя пантов виновным в краже и приговорил его к 3 годам условно и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Сам осужденный вину не признал.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 25.12.18

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