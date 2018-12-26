Директор «Газпром добыча Надым» встретился с главой Ямальского района

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков встретился в Яр-Сале с Андреем Кугаевским – главой администрации Ямальского района, в котором сейчас идет активное освоение новых газовых месторождений.

Одной из основных тем встречи стало предстоящее освоение Харасавэйского ГКМ, а также реализация мероприятий ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал».

Также стороны обсудили реализацию Соглашения о сотрудничестве между газовой компанией и муниципалитетом. В 2018 году на социально-экономическое развитие Ямальского района, организацию отдыха пенсионеров и другие проекты в качестве благотворительной помощи «Газпром добыча Надым» направил около 8 млн рублей.

В рамках поездки Сергей Меньшиков встретился с учениками ярсалинского «Газпром-класса», где вручил им символические значки и новогодние подарки. Традиционно в преддверии Нового года подарки от надымских газодобытчиков получили и другие дети Ямальского района.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 26.12.18

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