Счетная палата России: деньги, выделяемые на развитие КМНС, прошли мимо аборигенов

Федеральные деньги, выделяемые на развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, были освоены без участия аборигенов. Организации КМН практически не участвуют в программах господдержки. К такому выводу пришла Счетная палата России после анализа реализации Стратегии государственной национальной политики в части обеспечения прав КМН в 2013 – 2018 годах.

Счетная палата отметила риски нарушения правовых гарантий коренных малочисленных народов из-за несовершенства нормативно-правового регулирования данной сферы и недостаточной вовлеченности этих народов в решение вопросов, затрагивающих их права и интересы.

«В программах господдержки не участвует около 80% организаций коренных малочисленных народов, что свидетельствует о низкой вовлеченности институтов гражданского общества в партнерские отношения с государством», – заявила на Коллегии аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова.

Утвержденные российским правительством перечни КМН не соответствуют понятию коренных малочисленных народов, установленному законодательством. В результате создаются риски оказания финансовой поддержки представителям народов, не относящихся к КМН.

В 2013-2018 годы общий объем финансирования мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов за счет всех источников составил 2,8 млрд рублей (в том числе, 1 млрд рублей из федерального бюджета).

При этом в 2013-2018 годы субъектами РФ за счет средств федерального бюджета непосредственно организациям КМН предоставлена поддержка на общую сумму 157,8 млн руб. (15,1% объема субсидий из федерального бюджета).

Это значит, что большая часть субсидий из федерального бюджета (84,9%) расходуется без непосредственного участия коренных малочисленных народов, что не соответствует поставленной в Стратегии задаче об обеспечении условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы.

Анализ соглашений о предоставлении субсидий, заключенных Федеральным агентством по делам национальностей с субъектами РФ в 2017-2018 годах, показал, что указанные в них мероприятия не конкретизированы и изложены в более широком понимании, чем задачи Стратегии. «Это создает риски потери целевой ориентации господдержки и объективности контроля использования бюджетных средств», – отметила Татьяна Блинова.

Присутствующий на Коллеги замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов согласился с выводами СП, отметив, что все замечания будут учтены при принятии новых правил распределения и предоставления субсидий на поддержку развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он также сообщил, что ФАДН России подготовило и внесло в правительство законопроект о реестре коренных малочисленных народов. «Это реестр, который будет учитывать всех. Поэтому после принятия данного законопроекта у нас будет четкое понимание количества людей, на поддержку которых будет направлена субсидия», – сказал он.

Салехард, служба информации

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