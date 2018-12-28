На Ямале суд нарушал права своих сотрудников

Тазовский районный суд нарушал трудовые права своих сотрудников. Об этом сообщили в прокуратуре округа, куда обратилась с жалобой бывшая работница суда. Женщина занимала должность курьера и ее зарплата была меньше МРОТ.

«В нарушение требований законодательства заработная плата выплачивалась ей меньше минимального размера оплаты труда, а также установленного в регионе размера минимальной заработной платы (с 1 января 2018 года – 9 489 рублей, с 1 мая 2018 года – 11 163 рубля)», – рассказали в надзорном ведомстве.

По фактам выявленных нарушений закона руководителю Управления Судебного департамента в ЯНАО прокуратурой автономного округа было внесено представление. По итогам рассмотрения представления женщине была дополнительно начислена и выплачена заработная плата в размере 44 тысяч рублей.

Тазовский район, служба информации

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