В Ноябрьске в пожаре сгорели два человека

В Ноябрьске в пожаре 1 января 2019 года погибли два человека. ЧП произошло ночью на территории промзоны. Горел технический балок, приспособленный под жилое помещение. Во время тушения обнаружены останки двух тел, предположительно принадлежавшие хозяину балка и его гостю, сообщили в следственном управлении СК Ямала.

Следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются личности погибших, причина пожара. Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 28.12.18

Фигуранты дела высокопоставленного чиновника Ямала встретят Новый год в СИЗО. / На Ямале не хотели возбуждать дело из-за пенсионерки, сварившейся в яме с кипятком. / На Ямале суд нарушал права своих сотрудников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»