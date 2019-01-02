В Ноябрьске в пожаре сгорели два человека

В Ноябрьске в пожаре 1 января 2019 года погибли два человека. ЧП произошло ночью на территории промзоны. Горел технический балок, приспособленный под жилое помещение. Во время тушения обнаружены останки двух тел, предположительно принадлежавшие хозяину балка и его гостю, сообщили в следственном управлении СК Ямала.
Следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются личности погибших, причина пожара. Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.
Ноябрьск, служба информации
Ноябрьск. Другие новости 28.12.18
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