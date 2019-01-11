На Ямале дочка «Газпрома» загадила почвы при строительстве газопровода

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении компании, которая при строительстве газопровода загрязнила природу. Это предприятие ООО «Газпром инвест». Компания возводит три подводных перехода конденсатопровода «Уренгой-Сургут». В почвах на месте проведения работ найдены вредные вещества.

«Содержание нефтепродуктов и хлорид-ионов превышало фоновые показатели более чем в два раза. Причиненный ущерб почве составил свыше 122 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Возбуждено три уголовных дела по статье «загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности» (ч.1 ст. 254 УК РФ). Надзорная инстанция потребовала от «Газпром инвест» произвести рекультивацию загрязненных земель и возместить причиненный ущерб.

Ранее прокуратура уже находила нарушения в деятельности этой компании. Подрядчики строительства организовали три незаконных свалки в лесу. По версии прокуратуры, «Газпром инвест» должный производственный контроль за действиями подрядных организаций обеспечен не был».

Уренгой, служба информации

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