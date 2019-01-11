На Ямале насильника нашли по царапинам, которые оставила жертва

В Тазовском районе Ямала будут судить молодого мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку на улице. Жертве удалось спастись: она активно сопротивлялась, кроме того, насильника спугнул прохожий. Мужчина обвиняется в покушение на изнасилование несовершеннолетней.

ЧП произошло 23 ноября 2018 года в поселке Тазовский вечером. Нападавшего нашли в течение двух часов. « Выдали злоумышленника свежие царапины на лице», – рассказывают в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Как выяснили следователи, 24-летний мужчина пьяным шел по улице, увидел пятнадцатилетнюю девушку и решил ее изнасиловать. Сельчанка расцарапала насильнику лицо. В какой-то момент на тропинке показался прохожий. Завидев его, насильник сбежал.

Девушке оказана психологическая помощь.

Тазовский район, служба информации

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