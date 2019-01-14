Мэрия Нового Уренгоя устроила бардак на мусульманском кладбище

Прокуратура Ямала нашла нарушения на кладбищах городов округа: не соблюдались санитарные нормы, отсутствовал контроль за захоронениями. Надзорная инстанция в том числе обвинила мэрию Нового Уренгоя в невнимании к мусульманскому кладбищу. Сообщение о нарушениях опубликованы 14 января 2019 года.

«Территория мусульманского кладбища специализированной службе не передана, что привело к отсутствию контроля за санитарным состоянием кладбища, а также надлежащим погребением лиц. Администрация городского кладбища не регистрировала захоронения, людей хоронили без предъявления свидетельства о смерти или судебно-медицинской экспертизы. Рядность захоронений не соблюдалась, указательные знаки с данными захоронения устанавливали не во всех случаях, сведения о родственниках умершего не фиксировались», – рассказали агентству «Новый День» в прокуратуре Ямала.

Получить комментарии в администрации Нового Уренгоя на момент публикации не удалось. В мэрии был обед. Из информации открытых источников можно сделать вывод, что проблема не нова. Еще в 2009 года глава «Уренгойского городского хозяйства» Роза Хлебникова сообщала, что мусульманское кладбище они пока не обслуживают.

Нарушения найдены и на кладбищах Лабытнанги, Салехарда и Красноселькупского района. Там не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.01.19

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