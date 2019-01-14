Депутаты и чиновники Ямала купили вип-облуживание в аэропорту Салехарда

Депутаты заксобрания ЯНАО и чиновники правительства округа оплатят вип-обслуживание в аэропорту Салехарда. При этом цена услуг для правительства выше. Соответствующие документы были размещены на официальном сайте госзакупок в конце 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Сумма контракта заксобрания Ямала – 497 тыс. рублей. В списке тех, кто будет обслуживаться в вип-зале почти все депутаты и несколько служащих аппарата. Согласно официальному сайту госзакупок, аэропорт Салехарда и заксобрание заключили договор 26 декабря 2018 года. Народные избранники по нему будут в особом порядке регистрироваться на рейс, а также получат доступ к бару в вип-зале, правда, платить за купленные там напитки и блюда им придется самостоятельно. Депутатов будут доставлять до лайнера отдельным транспортом, а не в автобусе вместе с остальными пассажирами. Стоимость обслуживания одного взрослого пассажира при при вылете – 4120 рублей, при прилете – 990 рублей.

В списке вип-пассажиров помимо самих депутатов два советника спикера Сергея Ямкина – Елена Емельянов и Игорь Демиденок. А также его помощник – Ирина Козлова. Кроме того – председатель аппарата заксобрания ямала – Алексей Ардышев. Не входит в перечень лишь один народный избранник – глава авиакомпании «Ямал», совладелец вертолетной компании «Ямал» Василий Крюк. Впрочем, ему, вероятно, не нужны такие преференции, он пользуется другими преимуществами.

Отдельные контракты с аэропортом заключили ямальские чиновники. «Производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО» получит право на въезд в контролируемую зону аэропорта для правительственных авто за 500 тыс. рублей. А аппарат губернатора заплатит 100 тыс. за обслуживание служащих администрации округа в вип-зале. Контракт заключен 24 декабря 2018 года.

Любопытно, что цена обслуживания чиновника и депутата разнится – услуги для чиновников почему-то дороже. Аппарат губернатора Ямала будет платить аэропорту по 4944 рубля за вылет одного взрослого пассажира. Как случилось так, что у одного и того же госпредприятия (аэропорт Салехарда) цены разнятся на одну и ту же услугу – неясно.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.01.19

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