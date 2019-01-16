В Ноябрьске на территории предприятия нашли труп мужчины. Это бывший водитель компании «Ямал Альянс». Погибшего обнаружили утром 16 января 2019 года в гараже. Вероятнее всего, это суицид. Силовики проводят проверку.

«Сегодня утром нашли прямо на территории «Ямал Альянса», это наш сотрудник, водитель. Он почти четыре года отработал, уволился», – рассказала другая бывшая сотрудница предприятия Эльвира Сиразетдинова изданию «Ноябрьск24». Известно, что погибшему около 40 лет. На его шее найдены характерные следы.

«Следствием проверяются все возможные версии случившегося, в том числе убийство, доведение до самоубийства. По результатам проведенной проверки будет вынесено процессуальное решение», – рассказали агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала.

Ноябрьск, служба информации

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