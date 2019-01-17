Житель Салехарда с игрушечным пистолетом ограбил прохожего

Житель Салехарда, вооруженный игрушечным пистолетом, ограбил прохожего. Свою жертву пьяный грабитель случайно встретил в подъезде – между ними внезапно вспыхнул конфликт на почве личной неприязни.

После того как мужчины вышли на улицу, злоумышленник, угрожая игрушечным оружием, открыто похитил у пострадавшего 800 рублей, которые впоследствии потратил на приобретение спиртного.

Вскоре грабитель был задержан полицией. Им оказался 30-летний ранее судимый салехардец. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в УМВД по ЯНАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.01.19

На Ямале жители поселка неделю сидели без хлеба в новый год. / На Ямале власти определили, кого из оленеводов ограничат в передвижениях по тундре. / В Ноябрьске на территории предприятия нашли труп мужчины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»