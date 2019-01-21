На месторождении дочки «Роснефти» на Ямале погиб рабочий

На дочернем предприятии «Роснефти» на Ямале погиб рабочий – мастер. Силовики проводят проверку по факту ЧП. Трагедия случилась 16 января 2019 года в Пуровском районе, на Тарасовском месторождении.

«Днем на территории ЦППН-2 Тарасовского месторождения компании «РН-Пурнефтегаз» бригада погибшего мастера проводила подготовительные работы, чтобы отремонтировать емкость. 26-летний мастер проследовал на крышу емкости, где решил измерить длину кабеля для сварочного аппарат через световой люк емкости. Там он, к несчастью, оступился и провалился в люк. Мужчина умер в больнице от травм», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Силовики отмечают, что подниматься на крышку люка было запрещено нормами наряда-допуска. После проверки силовики примут решение возбуждать или нет уголовное дело.

В компании не стали комментировать ЧП, объяснив, что погибший не является сотрудником предприятия.

Пуровский район, служба информации

Пуровский район. Другие новости 18.01.19

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