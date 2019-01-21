Ямалец получил с профсоюза компенсацию за тяжелую аварию, виновника которой полиция так и не нашла

Водитель из Нового Уренгоя получит компенсацию за тяжелую аварию, виновник которой скрылся. Деньги вместо того, кто устроил ДТП, выплатил российский союз автостраховщиков (РСА). Сумма – более 1,2 млн рублей. Такое решение принял суд, сообщают в прокуратуре Ямала.

Авария, которая стала поводом для суда, произошла в декабре 2016 года. По данным агентства, ЧП произошло на нерегулируемом перекрестке Южная Магистраль – проезд Буровиков. Водитель, скрывшийся с места ДТП, не уступил дорогу автомобилю новоуренгойца. Последний выехал на встречу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате инцидента новоуренгоец сильно пострадал, получил множественные переломы и тяжелые травмы. Было возбуждено дело, но полиция до сих пор не нашла виновника.

В соответствии с законом об ОСАГО, если лицо, причинившее вред, неизвестно, то выплаты осуществляет профессиональное объединение страховщиков, пишет прокуратура Ямала. Новоуренгоец обращался в Российский союз автостраховщиков с заявлениями о выплате. Но ему там отказывали. После этого он пошел в суд. Но и там РСА возражал против компенсации.

«Объединение страховщиков расценило ДТП как не относящееся к страховым случаям, так как авария произошла при выполнении пострадавшим трудовых обязанностей. Новоуренгойцу рекомендовали обратиться к работодателю за получением выплаты в рамках обязательного соцстрахования работников», – озвучивают позицию страховщиков в прокуратуре Ямала. По данным агентства, работодателем пострадавшего была компания ООО «Росдорстрой».

Суд указал, что компенсация от союза страховщиков никак не связана с выплатой работодателя. Поэтому обязал РСА выплатить пострадавшему в аварии 1 268 тыс. рублей. В том числе, 500 тыс. рублей – компенсация вреда и еще столько же в качестве неустойки, а также штраф в 250 тыс. рублей.

Союзу автостраховщиков не удалось обжаловать решение в апелляции.

Новый Уренгой, служба информации

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