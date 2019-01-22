Глава Ямала Артюхов с заместителем съездил за границу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вместе с заместителем Александром Мажаровым съездил в Финляндию. В состав делегации вошли и другие ямальцы. В том числе за границу выехал глава Приуральского района Иван Сакал. Ямальские чиновники встретились с заместителем министра занятости и экономики Финляндии Петри Пелтоненом, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала.

В Финляндии был подписан контракт между МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» (из Приуральского района) и компанией «LapinNahkaOy» (провинция Лапландия). Речь в нем идет о поставке оленьих шкур. В Финляндии их продают как предмет интерьера и сувенир. «В 2019 году «Паюта» поставит в Финляндию 5800 шкур оленей», – сказали в пресс-службе администрации Ямала.

Ранее глава МУП «Паюта» Алексей Верещак рассказывал, что у предприятия есть барабан для засолки шкур. По его словам, в России рынок в России не развит – здесь шкуры оленей плохо востребованы.

В правительстве добавляют, что ямальская делегация посетила офис компании «AkerArctic». «Фирма специализируется на разработке, проектировании, инжиниринге, консультационных и испытательных услугах для ледовых судов, ледоколов, морских сооружений, морских транспортных решений и портов. Фирма принимала участие в разработке арктических крупных СПГ-танкеров для проекта «Ямал СПГ», – рассказали чиновники. Они привели в пример инновации в компании: первый в мире ледокол с асимметричным корпусом, что позволяет ему разрушать лед при движении носом, кормой и лагом вперед. Судно успешно показало себя в Обской губе на территории ЯНАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.01.19

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