Прокуратура обвинила мэрию Ноябрьска в срыве капремонтов в домах жителей

Прокуратура обвинила чиновников Ноябрьска в срыве капремонтов в городе. Как выяснилось, к осени все работы должны были завершиться, но этого не случилось. В сроки сданы ремонты лишь в пяти домах из 18. По версии надзорной инстанции, это случилось только потому, что технический заказчик – управление ЖКХ, транспорта, энергетики и связи мэрии – не смогло проконтролировать подрядчиков.

Сроки были сорваны в 13 из 18 многоквартирных домах. «Технический заказчик направил претензионные письма недобросовестным подрядчикам только после нарушения предельного срока окончания работ. Подрядчики нарушали условия договоров, но контракты чиновники не расторгали», – объясняют в прокуратуре Ямала.

В результате ремонт в доме 10 по ул. Космонавтов закончен лишь в конце декабря 2018 года. Ранее также местные журналисты «Ноябрьск24» рассказывали про то, что подрядчики отремонтировали крышу в доме 74 на улице Шевченко пленкой и рекламными баннерами. Ремонт там продолжался до холодов, когда уже стартовал отопительный сезон. Жильцов верхних этажей топило. «Весь утеплитель затопило, они его сняли и с тех пор ничего толком не делали. Накрыли крышу полиэтиленом временно и ушли», – рассказывал «Ноябрьск 24» житель дома Андрей. Прокуратура города внесла представление об устранении нарушений закона главе администрации Алексею Романову.

В июле 2018 года администрация г-на Романова разместила на официальном сайте новость с заголовком: «Капитальный ремонт домов в Ноябрьске будет выполнен качественно и в срок». Тогда мэр уверял, что в целом подрядчики добросовестные. «За исключением одного – компании «СтройАльп», к нему есть вопросы и нарекания. В ведении подрядчика два дома 26 по улице Дзержинского и 74 по улице Шевченко. Мы эти дома сегодня осмотрели и уже есть понимание, как выполнить запланированные и согласованные с собственниками, объемы работ в установленный срок», – уверял глава Ноябрьска Алексей Романов.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 23.01.19

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