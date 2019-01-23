Прокуратура подтвердила вброс на избирательном участке в Новом Уренгое во время выборов президента

Прокуратура Ямала предложила следователям изучить видеозапись с избирательного участка в Новом Уренгое на предмет возможного вброса бюллетеней. Речь идет о видеозаписи с выборов 18 марта 2018 года – президентских. Жалобу отправляла жительница города Татьяна Якубова. Ответ прокуратуры опубликовала пресс-служба окружного отделения партии КПРФ на Ямале. Следователи пока интереса к видеозаписи не проявили, сообщив, что нарушений там нет.

В отделении КПРФ напомнили, как г-жа Якубова нашла нарушения на президентских выборах в марте 2018 года. Она смотрела прямую трансляцию подсчета голосов на участке 604 в Новом Уренгое. На ней было видно, как после закрытия участка председатель УИК положила в переносной ящик для голосования пачку бюллетеней. Ни в ТИК Нового Уренгоя, ни в избиркоме Ямала нарушений на видеозаписи не нашли.

Тогда г-жа Якубова написала жалобу депутату Госдумы Валерию Рашкину. А он обратился в генпрокуратуру, которая передала материалы в окружную прокуратуру. Надзорная инстанция Ямала увидела признаки преступления: «при изучении видеозаписей подсчета голосов избирателей участковой избирательной комиссии №604 изложенные в обращении сведения нашли свое подтверждение». Материалы передали в следственное управление, прокуратура сама ими заниматься не стала. Но следственный отдел 24 декабря 2018 года Якубовой ответил, что все ее доводы носят «предположительный характер».

В пресс-службе следственного управления СК Ямала агентству «Новый День» сообщили, что в случае несогласия с принятым решением заявитель может его обжаловать.

Отметим, случай в УИК Нового Уренгоя коммунисты Ямала уже обнародовали и обсуждали. В том числе и в ТИК Нового Уренгоя. Председатель этой комиссии Оксана Федорив в ответ на жалобу сообщила, что участковая комиссия, где подозревают вброс бюллетеней, уже расформирована.

В Избиркоме Ямала агентству сообщили, что настаивают на своей позиции: нарушений на участке не было (обновлено в 12:33). Напомним, президент РФ Владимир Путин во время голосования на Ямале набрал 85,5 процентов голосов. Традиционно ЯНАО – один из регионов, где г-н Путин набирает высочайший процент голосов.

Новый Уренгой, служба информации

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