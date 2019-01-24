В Ноябрьске протекла крыша в новом гипермаркете, затопило продукты и полы

В Ноябрьске в гипермаркете «Лента», который открыли месяц назад, протекла крыша. Видеодоказательства ЧП 24 января 2019 года предоставил житель города Александр Бондарчук. Он опубликовал запись из торгового зала на своей странице «ВКонтакте». На видео запечатлены ведра, разлитая по полу вода, а также сотрудники, которые протирают полы. Г-н Бондарчук высказывает предположение о том, что находиться в магазине в ближайшее время может быть опасно, так как неясно, насколько сильно повреждена крыша гипермаркета. Видео можно посмотреть тут.

Магазин «Лента» в Ноябрьске открыли в конце декабря 2018 года. Глава администрации Алексей Романов назвал магазин инвестиционным проектом, который администрация реализует на территории города.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе сети магазинов «Лента», опасности для покупателей нет. «Случилась небольшая протечка противопожарной трубы. Потопа нет. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента, если будут основания, мы озвучим претензии застройщику», – сказал представитель торговой сети Мария Филиппова.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 23.01.19

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