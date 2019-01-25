В Салехарде затопило территорию больницы из-за ЧП

В Салехарде затопило окружную больницу из-за коммунальной аварии. ЧП произошло в пятницу, 25 января 2019 года. В соцсетях жители города публикуют фотографии залитой территории лечебного учреждении – у перинатального отделения. По данным «Салехардэнерго», нарушена работа водопровода холодной воды.

Как сообщает агентство «Север Пресс», специалисты работают на месте аварии. Узнать подробности не удалось – у коммунальщиков начался обед.

Вместе с этим горожане в соцсетях сообщают о трудностях, связанных с затоплением автомобилей. Люди столкнулись с тем, что машины вмерзли в лед.

фото – «Подслушано в Салехарде»«Вконтакте»

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.01.19

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