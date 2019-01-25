На Ямале осудили знаменитую банду обнальщиков

На Ямале осудили банду обнальщиков, который работали через «Сибнефтебанк». Это известное уголовное дело, расследование началось еще в 2013 году. В группу входил руководитель филиала «Сибнефтебанк» в Ноябрьске Игорь Лисин, а также Сергей Петров, Юлия Латыпова, Марат Латыпов, Виктор Межирицкий. В результате незаконной банковской деятельности они извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.

«Клиентами» незаконной банковской деятельности были более 50-ти коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в течение трех лет многократно обращались к фигурантам дела для обналичивания денежных средств», – рассказывали ранее в полиции. Деньги им привозили уастники преступной группы.

Для незаконных операций обнальщики использовали счета подконтрольных организаций. «Без регистрации в качестве кредитной организации и без лицензии группа осуществляла незаконную банковскую деятельность: банковские операции, инкассацию, кассовое обслуживание физических и юридических лиц», – напоминают в сообщении окружного полицейского Главка.

В январе 2019 года фигуранты осуждены Ноябрьским городским судом и приговорены к реальному лишению свободы на срок от 3 до 8 лет. К одной осужденной, имеющей малолетнего ребенка, применена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Лицензию у «Сибнефтебанка» отозвали, напомним, в июне 2015 года.

Ноябрьск, служба информации

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