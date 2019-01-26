Ямальский полковник, сменивший имя и фамилию, переехал в другой регион

Хорошо известный на Ямале полицейский – заместитель начальника управления МВД округа Руслан Кондрашов – перешел вслед за своим бывшим руководителем в другой регион. Г-н Кондрашов теперь занимает пост замначальника управления МВД Карелии. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник, знакомый с ситуацией. Инсайдер добавил, что полковник убыл с Ямала около недели назад – 18 января 2019 года.

Руководит полицией Карелии, напомним, с 2016 года генерал-майор Дмитрий Сергеев. До 2016 года он возглавлял полицию Ямала, где был известен прежде всего как однокурсник премьера Дмитрия Медведева. Сразу после его ухода в Карелию появились разговоры о том, что он заберет Кондрашова.

Руслан Сергеевич Кондрашов в управлении МВД Карелии занимает пост замначальника по оперативной работе. Об этом сообщается на сайте полицейского главка. В ямальской полиции он работал в аналогичной должности. При этом на Крайнем Севере он больше известен как Нурлан Серикболович Кабдрашов – несколько лет назад силовик сменил имя, фамилию и отчество. Для чего – неизвестно. Событие он сам никак не комментировал. Он абсолютно непубличный силовик и почти никогда не появлялся в прессе.

У г-на Кондрашова на Ямале неоднозначная репутация. Он начинал работу в Ноябрьске, с этим городом связаны многочисленные упоминая о нем. Его имя звучало в громких скандалах с чиновником-кокаинщиком Александром Горбанем в Ноябрьске, с подделкой анализов сына главы администрации Жанны Белоцкой, который пьяным разбил мотоцикл с подругой. Кроме того, в прокуратуру и СМИ периодически приходили письма с заявлениями о неправомерных действиях полицейского, имеющих признаки коррупции. Неофициальные собеседники предполагали, что он работа я в городском отделе «контролировал» нелегальный бизнес в Ноябрьске.

В служебных показателях картина тоже не была определенной. Исход некоторых громких расследований был неясен, резонансные дела закрывались. В 2013-2014 годах ямальский главк сделал несколько громких заявлений о браконьерах – в первом случае муксун и нельму вывозили тоннами на теплоходе в Тюмень, во втором – нелегальный улов нашли у бывшего чиновника, который курировал рыбодобычу – Алексея Малашенко. Больше об этих делах ничего не известно. В 2016 году полиция Ямала закрыла громкое дело о миллиардных хищениях в фонде «Ямал», не объяснившись.

Салехард, служба информации

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