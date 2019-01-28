Нефтегазовый подрядчик решил построить в Новом Уренгое новый микрорайон

Один из крупнейших нефтегазовых подрядчиков, сербская компания «Велесстрой», заявила о намерении построить в Новом Уренгое новый жилой микрорайон Европейский. Речь идет о возведении многоквартирных домов, в том числе шести арендных домов, и необходимых соцобъектах.

«Мы готовы предложить самые современные технологии по оснащению школы и детских садов. Готовы учитывать пожелания департамента образования», – заявил первый вице-президент ООО «Велесстрой» Крешемир Филипович.

Проект обсуждался в ходе совещания, на котором присутствовали замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, глава города Иван Костогриз и директор департамента строительства и жилищной политики округа Юрий Теряев. Как сообщили чиновники, заказчиком строительства выступит НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО». Разработка концепции застройки уже началась. Ею занимается проектная группа «Айкью-Архитекторы». Процесс займет минимум месяц. На очередной встрече стороны обсудят результаты творческой работы архитекторов.

«Есть задача – построить современный жилой квартал. Поэтому в этом проекте очень важна совместная работа архитекторов. Хотелось бы увидеть что-то новое, необычное, при этом функциональное», – сказал замгубернатора Андрей Воронов.

По словам главного архитектора региона Юрия Теряева, оператором арендного жилья на территории округа выступит компания «Арендное жилье».

«В Новом Уренгое планируется построить шесть арендных домов. Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе появится два арендных дома, и в перспективе 2021-2023 годов – еще четыре дома», – пояснил Теряев. По его словам, арендное жилье позволит пригласить в Новый Уренгой востребованных в городе специалистов сферы здравоохранения, образования и т.д.

Напомним, микрорайон Европейский площадью более 170 тыс. кв. метров расположен в северной части города, тундровая зона через дорогу от городской администрации. Здесь предполагается строительство 6 домов разного класса, школы на 1,2 тыс. мест с бассейном, детского сада на 300 мест.

Для справки:

ООО «Велесстрой» – строительная компания, основана в 1996 году. В числе наиболее масштабных проектов, реализованных при ее участии – трубопроводные системы «Восточная Сибирь – Тихий океан 1 и 2 очередь»; инвестиционный проект «Трубопроводная система Заполярье – Пурпе»; строительство в рамках проекта Ямал СПГ: строительство завода и резервуаров СПГ; строительство III очереди ЗАО «Антипинский НПЗ и т.д.

На Ямале компания стало широко известна после трагического пожара на объекте «Транснефти» в Пуровском районе. В феврале 2015 года сгорело вахтовое общежитие, которым владел «Велесстрой». Погибли шесть иностранных рабочих, привлеченных на работу из Сербии. Генпрокуратура заявила, что в компании допускались нарушения пожарной безопасности и не соблюдались нормы безопасных условий труда.

Новый Уренгой, служба информации

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