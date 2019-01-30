На Ямале коммерсант дал взятку сотрудникам «Газпрома», чтобы проехать по дороге

В Новом Уренгое сотрудник коммерческой компании пытался подкупить начальника охраны дочернего предприятия «Газпром», чтобы проехать по ведомственным дорогам. Силовики возбудили уголовное дело по статье «коммерческий подкуп».

Инцидент произошел 23 января 2019 года возле КПП поста охраны Уренгойского газоконденсатного месторождения «Юг».

«По данным следствия, сотрудник «Севкавтисиз» передал начальнику отдела охраны 15 тыс. рублей в качестве первой части вознаграждения. Общая сумма подкупа должна была составить 40 тыс. рублей. Подозреваемый добивался того, чтобы автомобиль «Урал» с негабаритным грузом пропустили на дороги «Газпром добыча Уренгой» без разрешения», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Пост охраны Уренгойского месторождения обслуживали сотрудники дочернего предприятия «Газпром».

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 30.01.19

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