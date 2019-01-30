Прокуратура не нашла огнетушителей в крупном спорткомплексе Нового Уренгоя

Спортивный комплекс в Новом Уренгое, который два года назад открывали экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин и секретарь совбеза Николай Патрушев, назван прокуратурой опасным для пребывания. Надзорная инстанция нашла там нарушения пожарной безопасности. Речь идет о дворце спорта «Звездный». При этом в прокуратуре заявили, что руководство не спешит исправлять нарушения. Директор «Звездного» Юрий Косенко не стал ничего пояснять относительно причин задержки устранения нарушений.

Сотрудники городской прокуратуры и отдела МЧС озвучили 30 января 2019 года итоги проверили комплекс. Итоги озвучены на сайте прокуратуры в среду, 30 января 2019 года. «Здание не обеспечено порошковыми огнетушителями, пути эвакуации не обозначены фотолюминесцентными системами, огнезадерживающие устройства не исправны. Нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье посетителей спорткомплекса и работников», – рассказали в надзорной инстанции.

После проверки специалисты разработали план выполнения работ. Несмотря на это нарушения в «Звездном» так и не устранили. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать застройщика объекта и учреждение исправить недостатки. Требования прокурора удовлетворили.

В мэрии Нового Уренгоя отметили, что учреждение самостоятельно занимается противопожарной безопасностью. Директор дворца спорта «Звездный» Юрий Косенко, отвечая на вопрос агентства «Новый День», отказался комментировать итоги проверки и сроки устранения нарушений по телефону. Он сообщил, что в комплексе все идет «в рабочем порядке» и положил трубку.

«Звездный» торжественно открывали в 2016 году. Присутствовал не только губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, но и высокие гости – полпред Игорь Холманских и севкретарь совбеза Игорь Патрушев. Строила комплекс фирма «ВИС», хорошо известная по огромному количеству возведенных объектов на Ямале.

Новый Уренгой, служба информации

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