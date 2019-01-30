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Среда, 30 января 2019, 11:05 мск

Новости Ямал

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На Ямале ограничили движение транспорта из-за аномальных холодов до минус 50

На Ямале утром 30 января 2019 года закрыли все зимники из-за сильных морозов. Температура воздуха понижается до минус 50 градусов в некоторых районах, учитывая ветер. Об этом сообщают в пресс-службе правительства автономии. «Закрыты зимние дороги Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Салехард – Надым, Уренгой – Красноселькуп, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги», – говорится в сообщении администрации округа. Проезд будет разрешен особым распоряжением.

По прогнозам синоптиков, аномальных холода продержатся на Ямале до 1 февраля 2019 года. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 15 градусов и больше. На каждом КПП зимников вводится усиленное дежурство. Дорожная техника приведена в режим повышенной готовности. Нарушителей будут ловить с помощью ГИБДД.

Тем временем жители Ямала делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями, свидетельствующими о сильных морозах. Одну из таких видеозаписей на своей странице в Instagram опубликовал депутат окружного заксобрания Ямала Эдуард Яунгад.

Видео Эдуарада Яунгада из его аккаунта

Салехард, служба информации

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