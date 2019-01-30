На Ямале ограничили движение транспорта из-за аномальных холодов до минус 50

На Ямале утром 30 января 2019 года закрыли все зимники из-за сильных морозов. Температура воздуха понижается до минус 50 градусов в некоторых районах, учитывая ветер. Об этом сообщают в пресс-службе правительства автономии. «Закрыты зимние дороги Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Салехард – Надым, Уренгой – Красноселькуп, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги», – говорится в сообщении администрации округа. Проезд будет разрешен особым распоряжением.

По прогнозам синоптиков, аномальных холода продержатся на Ямале до 1 февраля 2019 года. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 15 градусов и больше. На каждом КПП зимников вводится усиленное дежурство. Дорожная техника приведена в режим повышенной готовности. Нарушителей будут ловить с помощью ГИБДД.

Тем временем жители Ямала делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями, свидетельствующими о сильных морозах. Одну из таких видеозаписей на своей странице в Instagram опубликовал депутат окружного заксобрания Ямала Эдуард Яунгад.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.01.19

Прокуратура не нашла огнетушителей в крупном спорткомплексе Нового Уренгоя. / На Ямале коммерсант дал взятку сотрудникам «Газпрома», чтобы проехать по дороге. / Больше всех на Ямале мэром недовольны жители Салехарда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»