«Лукойл» на Ямале профинансирует строительство церковного дома

На Ямале «Лукойл» в 2019 году профинансирует религиозные объекты, фонд «Ямине» и спортсменов. Это запланировано соглашением о сотрудничестве между компанией и правительством округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации автономии. Текст сообщения власти ЯНАО в отличие от властей ХМАО не публикуют. Неизвестно, о каких суммах и сроках идет речь.

В среду, 30 января, в Салехарде состоялась встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова – они подписали допсоглашение о сотрудничестве на 2019 год. «Компанией намечен ввод новых крупных месторождений на территории округа. Мы усиливаем геологоразведочную работу, надеемся на новые открытия», – заявил г-н Алекперов, которого цитируют в пресс-службе правительства Ямала.

Там добавили, что в рамках соглашения в поселке Тазовском построят дом причта при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Благотворительный фонд «Ямине» получит средства для помощи тяжело больным детям и детям-инвалидам. Также «Лукойл» окажет финансовую поддержку общественным и ветеранским организациям округа, будет содействовать развитию волейбола, дзюдо, дельтапланерного спорта, легкой и сверхлегкой авиации.

По данным властей Ямала, на средства этой компании уже профинансированы строительство школы-интерната, жилых домов, социальных и административных объектов в поселке Находка, административно-бытового комплекса в совхозе «Пуровский», православного храма и дома сестринского ухода в поселке Тазовский. В поселке Самбург на деньги компании возвели новую котельную и хлебопекарню. В селе Питляр купили здание под убойный комплекс.

Отметим, власти Ямала не публикуют тексты соглашений с нефтегазовыми компаниями, тогда как в соседнем ХМАО любой из таких документов с подробными планами, суммами и описанием можно найти на официальных порталах органов власти.

Салехард, служба информации

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