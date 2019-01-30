Авиакомпания «Ямал» задержала рейс на сутки из-за сломанного самолета в Ноябрьске

В Ноябрьске почти на сутки задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Уфы. Полет должен был осуществляться 29 января 2019 года на лайнере «Сухой Суперджет». Перед вылетом людей попросили покинуть салон самолета из-за неисправности. Сегодня, 30 января, на сайте аэропорта Уфа рейс значится как отмененный. Но в аэропорту Ноябрьска рейс на табло значится: актуальное время вылета – 16 часов, сообщает агентство «Ноябрьск24». Пресс-секретарь авиакомпании на звонки не отвечает.

Ранее пассажирам заявили, что поводом для переноса времени вылета стала поломка самолета. «Рейс задерживается из-за технической неисправности воздушного судна», – рассказали в компании агентству «Ноябрьск24». О какой конкретно неисправности идет речь – не уточняется.

Получить комментарии в пресс-службе авиакомпании не удалось. Мобильный телефон пресс-секретаря Светланы Фокиной не отвечает.

Ноябрьск, служба информации

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