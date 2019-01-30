В Салехарде на несколько месяцев затянут открытие роддома после дезинфекции

В Салехарде открытие роддома затягивается на четыре месяца из-за поломки вентиляции. Беременных отправляют в другие города санавиацией или оставляют рожать на резервных площадках в столице Ямала. Сначала планировалось открыть роддом в окружной больнице после новогодних каникул, потом – в конце января, а теперь в учреждении сообщают новый срок – 1 апреля, пишет газета «Красный север».

Санобработка в медучреждении началась еще 20 декабря. «Специалисты продолжают настраивать вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в родильном отделении и палатах. Эта система сложна в обслуживании. Мы откроем перинатальный центр, когда работы будут завершены и сотрудники Роспотребнадзора дадут соответствующее распоряжение. По предписанию надзорного ведомства дефекты должны быть устранены до 1 апреля. Но мы постараемся раньше», – сказала газете главврач Андрей Лукинов.

Пациентки из прикрепленных к окружной больнице районов – Мужевского, Шурышкарского, Приуральского и Ямальского – с помощью санавиации перенаправляются в новоуренгойскую, надымскую больницы и, при необходимости, в перинатальный центр Ноябрьска. Рожениц из Салехарда оставляют на резервных площадках больницы столицы Ямала, сообщил агентству собеседник из числа медиков.

Салехард, служба информации

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