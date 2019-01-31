В Новом Уренгое молодой человек совершил суицид перед камерой он-лайн

Следователи проводят в Новом Уренгое проверку из-за самоубийства, которое он-лайн транслировалось в Сети. Личность погибшего следователями уже установлена, это юноша 2000 года рождения. Он прибыл на Ямал из Казахстана.

Как сообщилиагентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала, решение о возбуждении или невозбуждении дела не принято, сейчас устанавливаются обстоятельств трагедии. Подробности ЧП там озвучивать не стали.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 30.01.19

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