Губернатор Артюхов встретился с главным сборщиком денег на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с руководителем управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яной Калюжиной. Глава ведомства назначена на пост в январе 2019 года.

«Федеральная налоговая служба – один из главных партнеров правительства региона, потому что все наши бюджетные возможности, наши успехи в реализации социально-экономической политики Ямала напрямую связаны с собираемыми здесь налогами», – сказал г-н Артюхов, которого цитируют в пресс-службе правительства Ямала.

До приезда на Ямал Яна Калюжина занимала должность заместителя руководителя УФНС России по Ростовской области.

Салехард, служба информации

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