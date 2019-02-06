В мэрии Нового Уренгоя назначение

В мэрии Нового Уренгоя закрыли вакансию начальника управления градостроительства и архитектуры. Руководит структурой с 5 февраля 2019 года Ирина Кирьянова. Ранее она работала в этом же управлении в должности замначальника. Ирина Кирьянова пришла на место Андрея Ворошилова, который стал заместителем мэра Нового Уренгоя, сообщили в мэрии газовой столицы.

Назначение Ворошилова произошло в декабре 2018 года. Он курирует вопросы имущественных отношений, градостроительства, архитектуры, капитального строительства.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 06.02.19

Следователи опубликовали фото с пожара на месторождении Ямала, где погиб рабочий (ФОТО). / Пора «заплакать хором»: Госдума разрешила строить платные дороги без альтернативы. / Замглавы ямальской больницы оставил больных без кислорода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»