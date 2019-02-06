Из ямальской оленины начали делать корм для кошек

Муниципальное предприятие «Ямальские олени» начало производить корм для животных. Об этом сообщили в среду, 6 февраля 2019 года, в администрации Ямальского района. Именно там расположено производство.

«Теперь питомцы смогут полакомиться гречневой и рисовой кашей с олениной и «сытным обедом» из мясных консервов. В банке 290 грамм корма и стоить она будет всего 50 рублей», – сообщают в администрации района.

Продажу начнут в фирменном магазине предприятия в Яр-Сале: туда уже в ближайшие дни поступит первая партия из 100 банок.

Предприятие «Ямальские олени» всегда позиционировалось властями Ямала как экспортер – мясо отсюда поставляли в Финляндию и Германию.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 06.02.19

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