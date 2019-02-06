В Салехарде обезьяна покусала школьницу

В Салехарде обезьяна покусала третьеклассницу. Как пишет «Красный Север», инцидент произошел в контактном зоопарке на выставке экзотических животных.

Девочка погладила обезьяну, а та в ответ укусила ребенка за руку. Сотрудники зверинца оказали первую помощь – обработали рану перекисью водорода и наложили повязку. После этого родители отвезли школьницу в приемное отделение окружной больницы. Там девочке поставили антирабическую вакцину (препарат от бешенства).

В администрации зоопарка считают, что прививка была лишней, поскольку всех животных осматривали специалисты из ветеринарной службы по борьбе с болезнями животных. Также там уверены, что в произошедшем виноваты родители.

«То, что девочку укусила обезьяна, это в первую очередь невнимательность ее родителей. Мы всех предупреждаем на входе: за ограждения заходить нельзя, руки в клетки не протягивать. Если кого-то из животных можно погладить, то только в присутствии экскурсовода. В данном случае ребенок зашел за ограждение, а обезьяна, как и любое животное, защищает свою территорию, – заявил журналистам администратор зоопарка Василий Нелюбин.

Салехард, служба информации

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