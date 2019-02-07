Ямальские дети нарисовали взятки и бюджетное воровство (ФОТО)

Прокуратура призывает ямальцев бороться со взятками и злоупотреблениями с помощью детских рисунков. Надзорная инстанция провела конкурсы в нескольких муниципалитетах, в рамках которых выбрала самые яркие работы. Теперь эти рисунки транслируются на городских экранах. В том числе, например, в Лабытнанги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Там добавили, что таким образом прокуратура формирует негативное отношение к коррупции. И это действует не только на взрослых, но и на малышей, которые участвуют в конкурсах. В прокуратуре объяснили: антикоррупционная пропаганда – одна из главных задач, поставленных президентом.

При этом в ведомстве сообщили, что за 2018 год на Ямале впервые с 2016 года снизилось число выявленных коррупционных преступлений. Цифра очень значительная – их стало меньше на треть. В прокуратуре не спешат радоваться: там считают, что дело не только в профилактике. В надзорном ведомстве полагают, что причиной могла стать низкая выявляемость таких преступлений.

Салехард, служба информации

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