На Ямале задержали огромную партию нелегальных соболиных шкур (ФОТО)

На Ямале задержали мужчин с огромной партией шкурок соболей без документов – 1400 штук. Также правоохранители выяснили, что 40 шкурок, нелегально добытых на Ямале, приобрел скупщик из Омска. Продавец шкур и покупатель стали фигурантами уголовных дел, сообщает прокуратура Ямала.

Крупная партия шкур была обнаружена 30 января 2019 года во время рейда сотрудниками полиции и ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО». Меха перевозили на автомобиле «Рено Дастер» двое мужчин. Их остановили на территории Пуровского района Ямала. Документов на добычу и перевозку у них не было.

«Доследственная проверка по данному факту установила, что с ноября 2018 года по февраль 2019 года житель Тольки Красноселькупского района, не имея разрешения добыл на территории угодья «Ватылька» Красноселькупского района 40 особей соболя. В дальнейшем он за 100 тыс. рублей продал их приезжему скупщику меха из Омской области. При этом скупщик знал, что лицензии у продавца на добычу животных нет», – рассказали в прокуратуре Ямала. Там не объяснили, как эти шкуры связаны с задержанной партией и входили ли они в нее. Также неясно, связан ли продавец шкур с теми двумя мужчинами, которые шкуры перевозили и были задержаны.

Надзорная инстанция рассчитала предварительный ущерб от продажи 40 шкур: порядка 1,8 млн рублей. В связи с тем, что преступление совершено на территории Красноселькупского района, материалы проверки переданы в территориальный отдел полиции. При этом в прокуратуре отмечают, что полиция возбудила дело только после их требования.

«6 февраля дознавателем полиции по Красноселькупскому району в отношении охотника и скупщика возбуждены уголовные дела по части 2 ст. 258 УК (незаконная охота) и ч. 1 ст. 175 УК (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)», – рассказали в надзорной инстанции.

За приобретение имущества, добытого преступным путем, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба – до пяти лет.

В ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» не стали комментировать рейд. «Сейчас еще выясняется, все ли 1400 шкур были добыты нелегально», – сказзали там. В ведомстве сообщили, что ранее выявляли лишь единичные случаи нелегальной добычи шкур.

Красноселькупский район, служба информации

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