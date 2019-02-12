Первый замгубернатора Ямала Ситников получил представление от прокуратуры

Прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора Ямала Алексею Ситникову из-за недостроя в Тарко-Сале. Речь идет о «замороженном» противотуберкулезном диспансере со стационаром на 60 коек. Этот объект не зарегистрировали и не охраняли как положено. Доступ к опасным конструкциям был свободным.

Больницу строили и не достроили в рамках программы «Сотрудничество». Сколько на нее ушло средств, почему ее не достроили и кто за это ответил – неясно. Прократура во вторник, 12 февраля 2019 года, сообщила только о ненадлежащей охране здания.

«ЧОО «Беркут профи» не обеспечил должную охрану. Объект периодически охранял сторож, не имеющий право на занятие данным видом деятельности. Заместитель прокурора округа в адрес первого заместителя губернатора внес представление, по результатам рассмотрения которого направлены документы на регистрацию права собственности. Кроме того, для охраны объекта привлекут другой ЧОП. Заместитель начальника отдела ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» привлечен к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. Согласно сайту госзакупок, новую охранную организацию ищет УКС Тюменской области. Сумма контракта – 860 тыс. рублей (обновлено в 10:47).

В отношении охранной компании «Беркут профи» возбуждено дело – осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Организация привлечена к административной ответственности.

Фактическое оформление правоустанавливающих документов на объект находится на контроле прокуратуры.

Тарко-Сале, служба информации

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