В деревянном коттедже Салехарда сгорела женщина (ФОТО)

В Салехарде в среду, 13 февраля, сгорел жилой коттедж, на втором этаже здания обнаружена погибшая женщина. На месте ЧП работают следователи – они устанавливают личность жертвы и обстоятельства трагедии.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Ямала, сообщение о возгорании поступило к ним в районе 17 часов. Горел деревянный, трехэтажный недостроенный дом ив ДНТ «Надежда».

«Когда пожарные прибыли на место, увидели открытое горение на первом и втором этаже. Провести полную боевую разведку здания не представлялось возможным из-за высокой температуры и открытого пламени внутри дома. В ходе тушения пожара на втором этаже было обнаружено тело женщины без признаков жизни, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», – рассказали в пресс-службе МЧС Ямала.

В СУ СК Ямала сообщили, что следователи пока собирают информацию, решение о возбуждении или невозбуждении дела будет принято позднее.

фото – МЧС ЯНАО с места ЧП

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.02.19

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