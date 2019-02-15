На Ямале возбудили уголовные дела из-за разливов нефти на месторождениях дочки «Роснефти»

Дочерняя компания «Росфнети» на Ямале загрязнила землю нефтепродуктами и игнорировала разливы, не принимая мер к восстановлению почвы. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать «Пурнефтегаз» рекультивировать землю. Возбуждены уголовные дела.

Прокуратура обнаружила загрязнения на участках трех месторождений компании. В результате разливов нефти и нефтепродуктов загрязнено семь гектаров земли. Размер причиненного ущерба – более 3,8 млн рублей.

«Предприятие своевременно не приняло меры по ликвидации последствий разливов, причиненный ущерб не возместило. Прокуратура внесла директору компании представление. Один сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности, но рекультивацию компания так и не провела», – сообщили в прокуратуре Ямала в пятницу, 15 февраля 2019 года. Поэтому надзорная инстанция обратилась в суд.

Кроме этого по постановлению природоохранной прокуратуры компания и начальник управления эксплуатации трубопроводов привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Штраф составил 960 тыс. рублей.

«На основании постановлений прокурора отдел полиции по Пуровскому району возбудил четыре уголовных дела по части 1 ст. 254 УК (порча земли), которые находятся на стадии предварительного расследования», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Надзорная инстанция сообщила, что будет контролировать рекультивацию земель.

В компании «РН-Пурнефтегаз» комментировать информацию прокуратуры не стали.

Пуровский район, служба информации

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