Власти Ямала презентовали первую турпутевку, туристов ждут в марте

Власти Ямала презентовали пилотный тур для жителей Татарстана. Его разработала компания «Дискавер Ямал» совместно с чиновниками. Стоимость путевки – почти 20 тыс. рублей. По данным нового директора департамента молодежной политики и туризма Ямала Наиля Хайруллина, это первый проект комплексного тура в округе. Завтра, 19 февраля, этот турпакет будет презентовать директор компании Махмутова Зельфира в Казани.

«Туристы из Татарстана смогут добраться до места благодаря регулярному рейсу из Казани в Салехард. Время в пути составит 4 часа 15 минут. В программу включены экскурсии по Салехарду, выезд в тундру с посещением традиционного чума, знакомство с бытом и укладом жизни коренных малочисленных народов Севера, а также возможность посмотреть на северных оленей и принять активное участие в повседневных заботах тундровиков», – рассказывают на сайте правительства Ямала.

Планируется, что первая группа туристов прибудет на Ямал уже в начале марта, уточнили в пресс-службе администрации округа.

По словам г-на Хайруллина, чиновники участвовали в разработке этого предложения. «Для подготовки экспериментального проекта проделана серьезная работа совместно с туроператором, авиаперевозчиком и объектами туриндустрии. Безусловно, в первые месяцы реализации специалистами будет дана детальная оценка рентабельности, востребованности и популярности тура. После этого будет понятна дальнейшая перспектива его реализации», – цитируют слова г-на Хайруллина в пресс-службе правительства Ямала.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.02.19

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