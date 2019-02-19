Жители Лабытнанги падают в обмороки в офисе ЕРИЦ

В Лабытнанги до сих пор не могут устранить сбой в системе Единого расчетного центра, который принимает коммунальные платежи от населения. С января жители, получившие квитанции с некорректными, завышенными суммами, осаждают офисы ЕРИЦ. Очереди настолько длинные, что некоторым становится плохо – людям вызывают скорую помощь.

Проблемы связаны с внедрением нового программного комплекса. В ЕРИЦ ЯНАО уверяют, что привлекли дополнительных сотрудников для корректировки сведений в лицевых счетах лабытнангцев и перепроверке начислений за потребленные услуги. Пени за период некорректных начислений (декабрь и январь) обещают не взыскивать, даже если программа отразила их начисление.

В администрации города призывают жителей не стоять в очередях, а вместо этого присылать свои претензии на почту или в группу ЕРИЦ ВКонтакте. «Направлять обращения можно по электронной почте support.lbt@eric-yanao.ru; office.shd@eric-yanao.ru; erits_yanao@mail.ru с указанием адреса, приложением фотографии полученной платежки. Для оперативного реагирования ЕРИЦ создал аккаунт ВКонтакте – https://vk.com/eric_yanao. При обнаружении неточностей можно написать в личные сообщения этого аккаунта и дистанционно решить вопросы. В случаях, если личная консультация специалиста ЕРИЦ все-таки необходима, очередей можно избежать. Вопросы по расчетным листам не имеют «срока давности», представительство ЕРИЦ можно посетить через несколько дней или 2-3 недели, когда спадет основной наплыв посетителей», – говорят в мэрии Лабытнанги.

Между тем, обстановка в городе напряженная, ямальцы настолько раздражены некорректной работой центра, что призывают бойкотировать коммунальные платежи.

«Не изменится ничего, пока сами не начнете действовать! Не платить массово, не подкидывать корм в кормушку, да и все! Пусть этот ЕРИЦ кормят те, у кого зарплата свыше сотни. Для них отдать за коммуналку десятку – голова не болит. За 3-комнатную квартиру уже 10 тыс. в месяц набегает, это мы докатились за 10 лет процветания жизни в России. А говорят еще, что в СССР плохо жилось! Да тогда вообще никто заплатить за квартиру проблемы не знал, пока всё в частные руки не перешло и всякие ЕРИЦ не пооткрывались!», – пишут жители Лабытнанги в социальных сетях.

Фото – Максим Кандюшин в группе Лабытнанги Info

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 19.02.19

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