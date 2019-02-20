В детском саду Салехарда малыш обжег глаза и лицо кварцевой лампой

В детском саду Салехарда воспитанник обжег лицо, руки и глаза кварцевой лампой. Это произошло в тот момент, когда трехлетний малыш остался без присмотра. Прокуратура Ямала подала иск о компенсации морального вреда, суд согласился с требованиями и решил, что садик должен семье 15 тыс. рублей.

ЧП произошло 2 ноября 2018 года. «Воспитанник 2016 года рождения в детсаду «Росинка» получил ожог роговицы обоих глаз, ожог кожных покровов лица, шеи, верхних и нижних конечностей. Это стало возможно по той причине, что воспитатель оставила ребенка без присмотра в помещении, где находился включенный кварцевый облучатель», – рассказали в надзорной инстанции.

В адрес начальника департамента образования администрации Салехард прокуратура внесла представление. Три должностных лица сада, в том числе заведующий, привлечены к дисциплинарной ответственности. С воспитателями провели занятия по соблюдению правил использования кварцевых облучателей.

Салехард, служба информации

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