В Новом Уренгое осудили участников массового бунта заключенных

В Новом Уренгое осуждены дебоширы, которые устроили массовые беспорядки в ИВС, в том числе, поджигали имущество и напали на конвоиров. О приговоре в отношении одного из них в среду, 20 февраля, рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Приговор уже вступил в законную силу.

Бунт в ИВС произошел 14 февраля 2018 года. Известно, что участие в нем принимали несколько заключенных из разных камер. В том числе гражданин М, о котором идет речь в сообщении СУ СК Ямала. Он услышал призыв другого заключенного к бунту и начал громить и поджигать простыни, матрасы, пол, решетки камеры, скамейку. Также он стучал по решетке. В сообщении следователей также уточняется, что осужденный, оказывая сопротивление двум сотрудникам отделения ИВС, нанес им несколько ударов кулаками. Что стало поводом для беспорядков – не сообщается.

В изоляторе господин М. содержался, так как в отношении него велось расследование, его обвиняли в незаконном обороте наркотиков и вымогательстве. После бунта его обвинили также в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей.

Согласно приговору суда, мужчине придется провести 6 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима.

В производстве новоуренгойского суда есть и дело в отношении зачинщика беспорядков в ИВС. Его судят еще и за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Его приговор обжалуется. Он 14 февраля он во время прогулки напал на сотрудников конвоя и призвал к бунту других подчиненных.

Новый Уренгой, служба информации

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